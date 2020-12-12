القصة الكاملة لحبس محام 3 أشهر في البحيرة بسبب "جوز بط"

جاء حكم محكمة جنح بندر دمنهور، اليوم السبت، بحبس محامٍ مفصول من نقابة المحامين، المتهم بسرقة بطتين من بائعة بسوق شعبي بمدينة دمنهور، 3 أشهر مع النفاذ، ليسدل الستار على هذه القضية الغريبة، ويثلج صدور متابعيها، من المتعاطفين مع البائعة البسيطة.

تعود بداية القصة، إلى استقبال قسم شرطة دمنهور، منذ أكثر من أسبوعين، بلاغا من سيدة خمسينية، حضرت إليهم في حالة أشبه بالانهيار، بسبب البكاء الشديد، وهي تقول لضابط النوبتجية بالقسم "سرق شقايا وتعبي يابيه"، حيث اتهمت شخصا مجهولا يستقل سيارة ملاكي "فخمة" حسب وصفها، بسرقة بطتين منها بعد أن زعم أنه سيشتريهما، إلا أنه غافلها وفر هاربا بهما.

البحث عن سارق البطتين

وعقب تلقي بلاغ السيدة، كثف رجال الشرطة بقسم دمنهور جهودهم، لكشف هوية سارق البطتين، وبتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة، تبين أن شخصا يستقل سيارة ملاكي حمراء اللون، تعرفت الجهات الأمنية على لوحاتها المعدنية، سرق بطتين من السيدة وفر هاربا.

وحددت الجهات الأمنية هوية السارق، وبمداهمة منزله عثر على البطتين مذبوحتين بعدما أعدهما للطهي، وقبل طهيهما تمكن رجال الشرطة من تحريزهما، ووسط بكاء السيدة على ما فقدته من رزق، تبرع أحد الضباط بثمنهما للسيدة، تعاطفا منه معها، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

وقررت نيابة دمنهور بالبحيرة، حجز المتهم على ذمة تحريات المباحث الجنائية، بعد أخذ أقوال السيدة التي أكدت أنه طلب شراء بطتين، وعقب الانتهاء من الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس وأثناء تحضيرها لطلبه فر هاربًا.

نقابة المحامين تتدخل

وأكد مصدر بنقابة المحامين بالبحيرة، أن المحامي صاحب واقعة سرقة بطتين من إحدى السيدات الريفيات، مفصول من النقابة العامة للمحامين منذ 3 سنوات، لاتهامه في عدد من القضايا، والحكم بحبسه في بعضها، ومنها تزويره محررات رسمية، وسبق حبسه في تلك القضية في أكتوبر 2016، مشددا على أنه ليس له علاقة بالنقابة منذ فصله.

وأضاف المصدر أن المحامي المفصول سبق اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بمركز أبو المطامير عام 2018، وتم الحكم عليه بالحبس في القضية رقم 11476 لسنة 2018 جنح أبو المطامير.

حبس المحامي

وعقب انتهاء التحريات، قرر المستشار محمود السمادوني، رئيس نيابة قسم دمنهور، بإشراف المستشار محمد شلبي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حبس المحامي المفصول المتهم بسرقة "بطتين" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتقرر محكمة جنح بندر دمنهور، اليوم السبت، حبسه 3 أشهر مع النفاذ.