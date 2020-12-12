"الأطباء": لقاح كورونا الصيني مجرب ولا داعي للقلق

قال الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء، إن اللقاح الصيني الذي تم استيراده، في مصر مؤخرا خطوة إيجابية ومطمئنة، موضحا أن اللقاح حصل عليه ما يقرب من 100 ألف شخص في الإمارات وحدها كجزء من برنامج التطعيم الوطني.

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86٪ في الوقاية من الفيروس 100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة أو الشديدة، موضحا أنه يؤخذ فى عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

ورحب "مصباح" بتصريح وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بأولوية الأطقم الطبية في اللقاح، قائلا: "ولا داعي للقلق إن شاء الله".

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبلت أمس الأول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكرت الوزيرة أن تلك الشحنة أولى الشحنات ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جاڤي) للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنه يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.