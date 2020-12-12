أولوية باللقاح وشكر ورواتب.. كيف دعمت الدولة الأطباء في جائحة كورونا؟

تسعي الدولة لتقديم كل أنواع الدعم المعنوي والمادي للأطباء خلال مواجهتهم فيروس كورونا، والتي على إثرها ترك الآلاف من الأطقم الطبية منازلهم وسخروا أوقاتهم وجهودهم لرعاية المرضى، حتى تتمكن البلاد من تجاوز تلك المحنة، وكان آخر ذلك الدعم إعلان أن الأولوية للتطعيم بلقاح كورونا الذي تسلمته مصر بالأمس، ستكون لأفراد الجيش الأبيض والعاملين بالقطاع الصحي بكل أنواعهم.

الرئيس يوجه الشكر والتقدير للأطباء

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يبادر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك اللفتة، حيث سبقها الكثير من اللقاءات التي وجه فيها التحية للأطقم الطبية، منذ احتفالية المرأة المصرية بمارس الماضي، ثم يوم التمريض العالمي، وخلال افتتاحه لعدد من المشروعات وتفقده لنفق الشهيد أحمد حمدي، وآخرهم قبل أيام أثناء فتتاحه مشروع "بشاير الخير 3" بالإسكندرية

زيادة بدل المهن الطبية

كما أنه في مارس الماضي، أعرب الرئيس عن التقدير لكل العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ووجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

ووجه أيضا بصرف مكافآت استثنائية لكل العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

تكريم شهداء الجيش الأبيض

في مايو الماضي كرم الرئيس السيسي شهداء الجيش الأبيض الذين فقدوا حياتهم أثناء تقديمهم خدمة الرعاية العلاجية بالعزل الصحي في مختلف محافظات مصر، بتقديم هدايا وباقات زهور لأسرهم، والشكر على بذل أرواحهم فداء الوطن.

كما أناب الرئيس وكلاء وزارة الصحة فى مختلف المحافظات، لتكريم عدد من "شهداء الجيش الأبيض"، من الأطباء وطواقم التمريض والإداريين والعاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية، حيث تم منحهم مبالغ مالية وهدايا عينية شملت أجهزة وحلويات العيد وباقات ورد.

رفع مكافأة أطباء الامتياز

في مطلع أبريل الماضي، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس كلف برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز"، لتصبح 2200 جنيه شهريا، بدلا من 400 جنيه، وذلك اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

وأضاف الوزير أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لنحو 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويا، موضحا أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوزيعها على تلك المستشفيات لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.

وشدد على أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذى يُسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.