عضو بـ"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بمعاملة ضحايا الأطباء من كورونا كالشهداء

طالب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، عضو مجلس النواب، معاملة ضحايا الأطباء في مواجهة كورونا كالشهداء.

ودعا عبد القوى، خلال احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى تحويل القضية من مركزية للامركزية نظرا لما يراه يوميا من حالات تحتاج لعناية مركزة، مضيفا "القطاع الخاص متوحش ويضع أرقاما غير طبيعية والصحة حق من حقوق الإنسان ويحدث حصر دقيق في كل قرية".

وتابع: "أرجو أن يكون التعايش مع كورونا ثقافة وليس لنا ثقافات لذلك هناك طبقات يصلح معها ذلك في وقت لا تفرق فيه كورونا"، مشيرًا إلى ضرورة توفير إمكانيات جيدة للمستشفيات والأطقم الطلبة وابتعاد عن الازدحام واتخاذ إجراءات تمنع التجمعات كتنظيم الأسواق واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أنه يعيش في منطقة ريفية، ويرى غياب كامل للوعي فلا يرى الكمامة كما يراها في المؤتمرات بالفنادق 5 نجوم.

واستعرض اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء جهود الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي تنوع بين استعدادات صحية وخطط لمواجهة الفيروس المستجد، فضلا عن مساعدات مباشرة لدعم المواطنين جراء قرارات الإغلاق إلى جانب إرسال طائرات لعودة المصريين بالخارج.

وتحدث رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، خلال الجلسة الأولى من احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مكافحة جائحة كوفيد 19 بين دور الدولة والمجتمع المدني، ودور مصر تجاه القارة الأفريقية.

وتوجه جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتحية لجميع جنود الجيش الأبيض لما قدموه من تضحيات في مواجهة فيروس كوفيد 19.

وطالب إسحاق، بمعاملة ضحايا الأطباء معاملة الشهداء، خلال الجلسة الأولى باحتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، "مكافحة جائحة كورونا كوفيد 19 بين دور الدولة والمجتمع المدني".

وبدأ جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجلسة الأولى من احتفالية المجلس باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح المحامي والحقوقي حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.