عاصي الحلاني بعد تكريمه من نجم العرب: "تعويض عن الجهد"

أعرب المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عن سعادته الكبيرة لتصويت الجمهور له كأفضل مطرب عربي لعام 2020، مشيرًا إلى أنه تكريمه في مصر يعني له الكثير.

وأضاف "الحلاني" لـ"الوطن"، أنه يعتبر التكريم منحة من الله وتعويضًا عن الجهد المبذول من قبل الفنان، واعدًا جمهوره بتقديم العديد من الأعمال المتنوعة والمتجددة خلال العام الجديد.

ويقام حاليًا مهرجان نجم العرب في فندق الماسة بالقاهرة، وحضر لاستلام تكريمه عدد كبير من الفنانين وكان من ضمنهم: "هبة مجدي، أحمد زاهر، شيكو، هشام ماجد، هنا الزاهد، إيمان العاصي، هشام ماجد، تامر على، رامي جمال، تامر حسين".

يعد "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام، بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط باستثناء الجمهور المصري، ولذلك أطلق على الجائزة لقب نجم العرب، والذي يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاح جماهيري خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

وكانت تضمنت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الماضية كل من أحمد السقا وغادة عادل وأمينة خليل ودنيا سمير غانم وحنان مطاوع ومحمد ممدوح وطارق لطفي وأحمد داود والإعلامي محمد علي خير والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام.