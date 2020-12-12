مستشار الرئيس: 65% نسبة دقة مسحات الـ "pcr" في نتائج كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مسحة الـ "pcr" الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" نسبة دقتها 65%، فالشخص الذي يظهر عليه أعراض خاصة بكورونا وعند عمل المسحة وظهرت سلبية علية أن لا يتخاذل عن الاحتياطات الوقائية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، على شاشة "extra news"، أنه من الممكن أن يكون الشخص مُصاب بالفيروس والتحليل يظهر سلبي، "عشان كده بنعمل المعايير الإكلينكية والمعملية وصور الأشعة المقطعية، نقدر وقتها نحدد هل المنظر ده يمشي مع كورونا ولا لأ".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه في حالة أن المريض جاءت مسحته سلبية، واشتدت عليه الأعراض، فبعد تحليلها مرة أخرى قد تظهر إيجابية، "ارتفاع درجات الحرارة ليست عرض ضروري من أعراض كورونا، فليس بالضرورة أن ارتفاع الحرارة يعني الإصابة بالفيروس".

وتابع: "لا داعي للقلق، ربنا يكرمنا وميكونش فيه قلق، لازم نساعد بعضنا ونحافظ على بعضنا ونتبع كل الإجراءات الاحترازية التي ما زالت مهمة في كل الأحوال، ربنا يعدي هذه الجائحة على خير ومصر تكون بخير، المرض موجود، الحالات موجودة في زيادة ومازل السلاح الاول والأهم هي الوقاية، لما تنزل من بيتك البس الكمامة ولازم تتبع الإجراءات الأخرى الوقائية حتى لا تنقل العدوى لحد تاني وتحافظ على أهل بيتك".