مستشار الرئيس: لا يوجد أي نقص في أدوية البرتوكول العلاجي لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لم يحدث أي نقص في الأدوية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، وهذا أمر مهم جدًا أن يكون لدى الدولة منتجاتها في هذه الظروف الصعبة، فبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية وفتيامين سي والزنك قامت الشركات في مصر بإنتاج 4 أضعاف ما كان يتم إنتاجه في السنوات الماضية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، على شاشة "extra news"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن هيئة الدواء المصرية عندما رأت استهلاك كبير على بعض أصناف من الأدوية، تواصلت مع شركات الأدوية وقامت بالتسجيل السريع لهذه الأدوية من أجل إنتاجها، كما تم توفير كافة الأدوية الخاصة بالبرتوكول العلاجي لكورونا.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن المواطنين من كثرة القلق الشديد في المرحلة الأولى من الفيروس كانت تعمل على تخزين بعض الأدوية على سبيل الاحتياط والاحتراز، "المرحلة الأولى كان أي حد يتعب يجري فورًا على المستشفى، بس الموجة الثانية القلق النفسي قل، والناس اللي حالتها بسيطة بتتعالج في البيوت عادي جدًا".

وأوضح، أنه لا يجب على أي مواطن أخذ البرتوكول العلاجي الخاص بكورونا دون استشارة طبيبة الخاص أو بوصفة طبيب، أو توصيف أحدى المؤسسات التي تُعالج هذا المرض، "عندنا خبرة كبيرة من الأطباء والمستشفيات يقدر يقيّم الحالة حالة بسيطة أو متوسطة ونحط له لو حصلك كذا أو كذا في هذه الحالة يجب أن تذهب للطبيب أو المستشفى".