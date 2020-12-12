نجاح تجربة التحول الرقمي بمحكمة بورسعيد الابتدائية: أشاد به وزير العدل

يعد تطبيق منظومة التحول الرقمي للمرة الأولى على مستوى الجمهورية بمحكمة بورسعيد الابتدائية، التي افتتحها المستشار عمرو مروان، وزير العدل، اليوم السبت، نقلة جديدة تضاف للمحافظة الرقمية.

ويأتي التحول للمجتمع الرقمي، استكمالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتسهيل على المواطنين، وكل الوزارات تسير في هذا التوجه العام للدولة، والتعليمات الصادرة من القيادة السياسية نحو الرقمنة.

وجرى تطبيق المنظومة الجديدة، في مكاتب الشهر العقاري المطور، داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء بحي الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد بحي الشرق.

وشهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، افتتاح أول جلسة إلكترونية بقاعة مجمع محاكم بورسعيد بحي الشرق، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير بقاعات المحكمة، للتيسير على المتعاملين من القضاة والمتقاضين.

وأشاد وزير العدل بقاعة المحكمة واستخدام التكنولوجيا في التعامل، واطلع على عملية ميكنة العمل بالمحاكم، والخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن منظومة التحول الرقمي، وناقش سيادته العاملين بأقسام المحكمة المختلفة حول مدى رضاهم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل.

وتعد بورسعيد المحافظة الأولى المؤهلة تقنيا لتأدية الخدمات التكنولوجية للمواطنين، حيث أكد وزير العدل أن ما شاهده على أرض الواقع يفوق أي توقعات، سواء في وزارة العدل أو هيئة النيابة الإدارية، ما يؤكد على أن الدولة تمضي على الطريق الصحيح، وتتجه لتعميم هذه التجربة على باقي محافظات الجمهورية.