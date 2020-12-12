رئيس "نظم المعلومات بالإنتاج الحربي": نعمل على 6 مشروعات قومية في مجال التحول الرقمي

كشف اللواء مهندس خالد محمد محروس، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب، التابع لوزارة الإنتاج الحربى، أن المركز يعمل على 6 مشروعات قومية كبرى فى مجال التحول الرقمى، وأن منظومة التتبع الدوائى ستتيح خريطة للأدوية تُحدد الكميات المنتجة والمتداولة.

وقال «محروس» فى حوار لـ«الوطن»: «انتهينا من ميكنة خدمة تسجيل راغبى العمل فى القوى العاملة.. والمُزارع سيصرف الأسمدة والبذور بكارت الفلاح الذكى حسب المحصول والمساحة، والمركز يعمل على ميكنة 36 منفذاً برياً ومائياً زراعياً لتشديد الرقابة على الصادرات والواردات، حفاظاً على سمعة المنتج المصرى وصحة المستهلك».. وإلى نص الحوار:

ما أبرز مهام مركز نظم المعلومات؟

- المركز أنشئ عام 1974، كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للهيئة القومية للإنتاج الحربى، ويهدف لميكنة مصانع وقطاعات الوزارة، بجانب المساهمة فى المشروعات القومية.

انتهينا من ميكنة خدمة تسجيل راغبى العمل فى القوى العاملة

وما المشروعات القومية التى يعمل عليها المركز حالياً؟

- نعمل على 6 مشروعات فى مجال التحول الرقمى، تضم كلاً من منظومات أرشفة وإدارة بطاقات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وتتبع الأدوية، والحجر الزراعى، ومنظومة لوزارة القوى العاملة، ومنظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح.

وما دوركم فيما يتعلق بإدارة بطاقات التموين؟

- منظومة أرشفة وإدارة البطاقات أهم أولوياتنا، لأنها تمس المواطن بشكل مباشر، وعملنا فى المنظومة على 3 مراحل، أولاها نُفذت من نوفمبر 2015 حتى يونيو 2016، وتمثلت فى تحديث وأرشفة بطاقات صرف دعم المقررات التموينية والمخابز، وخلالها تم جمع الاستمارات عبر مكاتب التموين والإدارات على مستوى الجمهورية بإجمالى 18 مليون استمارة. وفى المرحلة الثانية راجعت هيئة الرقابة الإدارية قاعدة البيانات المحدَّثة، ليتم اعتماد 54 مليون رقم قومى صحيح، وحصر 19 مليون رقم قومى مطلوب تصحيحها، وتم العمل بأسلوبين، الأول إنشاء موقع تموين دعم مصر لإتاحة الفرصة للمواطنين لتحديث بياناتهم، والثانى تسلم استمارات المواطنين المقدمة من هيئة البريد وتسجيلها على قاعدة البيانات، وتسلمت الرقابة الإدارية البيانات التى تُحدَّث بشكل أسبوعى للمراجعة والاعتماد، وتم تسليم البيانات المحدَّثة بالكامل للهيئة بإجمالى 6 ملايين بطاقة، و30 مليون رقم قومى. وتمثلت المرحلة الثالثة فى إدارة منظومة بطاقات الأسرة، اعتباراً من فبراير 2017، وتم استكمال قاعدة بيانات مستفيدى التموين والخبز، وتنقيتها وحذف الوفيات والمهاجرين.

وما دور المركز فى منظومة التموين حالياً؟

- أنشأنا فى وقت سابق موقع «تموين دعم مصر» ليتمكن المواطن من تقديم طلباته عليه بسهولة، ومنها إصدار بطاقات بدل التالف والفاقد، والفصل الاجتماعى، والتحويل من محافظة إلى أخرى، ويراجع المركز طلبات المواطنين المسجلة من خلال مكاتب التموين، وبوابة مصر الرقمية، وتنفيذ الخدمات المطلوبة، ونعد التقارير المطلوبة من متخذى القرار المتعلقة بمنظومة التموين والخبز، ونوفر خدمة «كول سنتر» لاستقبال شكاوى المواطنين والإجابة على استفساراتهم، وتم ربط المركز مع هيئة الرقابة الإدارية لمراجعة صحة بيانات مستفيدى التموين والخبز.

اللواء خالد محروس: منظومة التتبع الدوائى ستتيح خريطة للأدوية تُحدد الكميات المنتجة والمتداولة

وماذا عن دوركم فى منظومة التأمين الصحى الشامل؟

- نولى المنظومة اهتماماً كبيراً فى وزارة الإنتاج الحربى، وشرُفنا فى المركز بالعمل مع وزارة الصحة على تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل لتخدم 100 مليون مواطن فى 27 محافظة، فضلاً عن منظومة تتبع الأدوية. ويتمثل دور المركز كمتعاقد رئيسى على المرحلة الأولى للمشروع مع وزارة الصحة، بالإضافة للمشاركة مع وزارتى الاتصالات والصحة لاختيار العرض الفنى والمالى المناسب، والمشاركة فى اللجنة الرباعية المشكَّلة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لإدارة أعمال المنظومة عبر اجتماع أسبوعى، ومتابعة التطبيق.

وما الذى تحقق فى منظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن؟

- تشمل المرحلة الأولى للمشروع كلاً من بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء، ويستفيد منها 5 ملايين شخص، وبدأنا بمحافظة بورسعيد فتمت ميكنة 7 مستشفيات و34 وحدة طبية ومركزاً، ونعمل على باقى محافظات المرحلة.

وهل لكم دور فى محاربة الغش التجارى بالمنظومة الدوائية؟

- نعمل على ذلك ضمن منظومة «التتبع الدوائى» وفقاً للمعايير العالمية، لأن مصر لديها 150 مصنع أدوية، و70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، منها 20 ألف صيدلية مميكنة، وتسعى الدولة لميكنتها جميعاً.

وما دوركم فى ذلك؟

- نرفع بيانات الأدوية على قاعدة البيانات المركزية بـ«الإنتاج الحربى»، مع إعطائها رقماً مسلسلاً لمعرفة عدد الأصناف المنتجة، ونسب توزيعها، وبالتالى سيتوفر لدينا خريطة للأدوية فى مصر.

وكيف سينفذ ذلك على الأرض؟

- سيقوم مصنع الأدوية بطباعة (QR code) على الدواء، ويتم تمييزه بالتسلسل الرقمى ورقم «التشغيلة»، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ الانتهاء، وسنتيح للمريض تطبيقاً على الهاتف الإلكترونى ليجرى «مسح» كود على العبوة الدوائية، للتأكد من أن الدواء ليس مغشوشاً، ومسجل على المنظومة الدوائية، وستتيح المنظومة مراقبة عملية نقل الدواء من المصنع إلى المريض بأمان.

وإلى أين وصلتم فى هذه المنظومة؟

- جارٍ عمل التشغيل التجريبى، الذى يسبق التشغيل الفعلى للمنظومة.

وماذا عن منظومة الحيازات الزراعية؟

- نعمل على ميكنة وتطوير نظم الحيازات الزراعية وتطوير عمل الجمعيات الزراعية للتعامل مع الحيازات وتوزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج ودعم المزارعين من خلال استخراج كارت الفلاح الذكى، الذى يتيح له صرف المستلزمات الزراعية، وتتيح المنظومة لوزارة الزراعة بيانات متكاملة عن الأصناف والمساحات المنزرعة ما يساعد فى وضع السياسات الزراعية، وتعاقدنا بالفعل على ميكنة 6.5 مليون حيازة.

المُزارع سيصرف الأسمدة والبذور بكارت الفلاح الذكى

وما أبرز مميزات كارت الفلاح بالنسبة للمزارع؟

- سيتمكن من خلاله من صرف الدعم المستحق له من سماد وفقاً لمساحة الأرض الزراعية ونوع المحاصيل المزروعة، وسيتيح صرف دعم نقدى وقت الكوارث الطبيعية، وسيكون بنك الائتمان الزراعى منوطاً به صرف المستحقات للمزارعين المتضررين.

المركز يعمل على ميكنة 36 منفذاً برياً ومائياً زراعياً لتشديد الرقابة على الصادرات والواردات حفاظاً على سمعة المنتج المصرى

ماذا عن منظومة الربط الإلكترونى للحجر الزراعى؟

- المنظومة تشمل إصدار جميع التراخيص والاعتمادات والشهادات، مثل شهادة الصحة النباتية اللازمة لتصدير واستيراد السلع النباتية المختلفة، وتتيح المنظومة تقديم طلبات فحص الرسائل المصدَّرة والمستوردة واعتماد المزارع ومحطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومحطات المعالجة خلال 24 ساعة يومياً ودفع جميع الرسوم إلكترونياً عن طريق منظومة للدفع الإلكترونى بالتعاون مع شركةE- FINANCE، والبنك الأهلى المصرى، ويعمل مركز نظم المعلومات والحواسب على ميكنة 36 منفذاً برياً ومائياً زراعياً، لتشديد الرقابة على الصادرات والواردات وتسهيل عملية الفحص، حفاظاً على سمعة المنتج المصرى بالنسبة للصادرات، وصحة المستهلك المصرى بالنسبة للواردات.

وما هدف الدولة من تنفيذ المنظومة؟

- اختصار الوقت والمجهود والتكاليف فى إجراءات تصدير واستيراد الرسائل النباتية والحصول على التراخيص والشهادات اللازمة لذلك، وتتبع الشحنات النباتية من خلال منظومة تكويد عالمية بالتعاون مع شركة «GSI».

قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى

صمم المركز وأنتج برامج ميكنة العمل فى مبنى ديوان عام وزارة القوى العاملة و(27) مديرية موزعة بعواصم المحافظات وتصميم جميع حزم برامج الميكنة من خلال برامج الويب المتخصصة فى ذلك، وقام المركز بميكنة قطاع التدريب المهنى بوزارة القوى العاملة من خلال وضع خطط تدريب استثمارية ومحلية لرفع كفاءة مراكز التدريب المهنى ومتابعة البرامج للمتدربين وتقديم مقترحات واختبارات المتدربين، وميكنة قطاع التشغيل بالوزارة، والذى يشمل تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وترخيص عمل الأجانب، وتسجيل راغبى العمل بالداخل وبالخارج، والإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.