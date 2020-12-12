 بايدن: سنعاود الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يوما

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة، ستعاود الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ، بعد 39 يوما، أي بعد يوم من تنصيبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة.

وكتب بايدن، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قبل خمسة أعوام من اليوم، تجمّع العالم لتبني اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ"، مضيفا: "وفي خلال 39 يوما، ستعاود الولايات المتخدة الانضمام لها"، كما تعهّد بحشد العالم لمواجهة أزمة المناخ.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يونيو 2017، انسحاب بلاده من اتفاقية المناخ - تنفيذا لأحد تعهداته الانتخابية- معللا ذلك بآثارها السلبية على الاقتصاد الأمريكي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاقية رسميا، الشهر الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات من التأجيل، لتصبح الولايات المتحدة الدولة الأولى والوحيدة عالميا التي تنسحب منها.