حالتهما جيدة.. ولادة قيصرية لمصابة كورونا بقسم عزل مستشفى سيدي سالم

شهد مستشفى سيدي سالم المركزي، التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إجراء أول عملية ولادة لمريضة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور صلاح زغلول، مدير المستشفي، والدكتور مالك رمضان إمام، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمود عبد الوهاب غنيم، طبيب النساء والتوليد، والدكتور كريم حسن الشافعي، طبيب النساء والتوليد، والدكتورة شيماء سليمان، أخصائية طب الأطفال، وأسماء حمدين، ومرة عبد الفتاح، من التمريض.

وقال مدير المستشفى، إن المريضة شعرت بآلام الولادة، ونقلت فورا لغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، وأجريت لها ولادة قيصرية، ونتج عن الولادة أنثى حية كاملة النمو، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للأم والطفل بحالة جيدة، وتحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

وفي وقت سابق، شهد مستشفى بلطيم النموذجي، المخصص لعزل مصابي فيروس كورنا المستجد، أول حالة ولادة قيصيرية لمصابة بالفيروس تدعى "عبير.ر"، التي دخلت المستشفى وهي حامل في شهرها التاسع.

وقال الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى لـ"الوطن"، إن السيدة في العقد الثاني من عمرها، وأنها شعرت بآلام الولادة، ونٌقلت فورًا لغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، وأجريت لها ولادة قيصرية لها على يد الدكتور أمجد سعد، أخصائي النساء والتوليد والمتواجد ضمن الطاقم الطبي بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور محمود سعد أخصائي التخدير.

وأضاف "حامد"، أن السيدة حالتها مستقرة، لكنها ما زالت في الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنها أسمت طفلها "ياسين"، ليكون أول طفل يولد بالمستشفى.

وتابع مدير مستشفى بلطيم النموذجي، أنه سيجرى أخذ عينة من الطفل لتحليلها، للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، لكنه إجراء روتيني مُتبع وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.