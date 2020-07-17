ثاني ولادة لمصابة بكورونا في "عزل قنا"

نجح الفريق الطبي في مستشفي قنا العام، فجر اليوم الجمعة، في إنقاذ سيدة عانت من طلق الولادة أثناء نقلها من مستشفى حميات نجع حمادي إلى مستشفى قنا العام للعزل، وهي مصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للعزل، أن المريضة ثلاثينية العمر وكانت مصابة بالفيروس وعند نقلها فوجئت بالآلم الولادة في قسم الاستقبال، وعلى الفور تعامل الفريق الطبي معها، وأجريت العملية بنجاح.

وأشار الديب، إلى أن المريضة وطفلها يتمتعان بحالة صحية جيدة، وسط متابعة ورعاية من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، حتى تتماثل تماماً للشفاء من فيروس كورونا، لافتا إلى أنها ثاني حالة ولادة تتم في المستشفى منذ تحويلها إلى عزل في 4 يونيو الماضي.