أسعار الدواجن اليوم الأحد 13-12-2020 في مصر

استقرت أسعار الدواجن في مستهل معاملات اليوم الأحد، وفقًا لتصريحات غرفة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجّل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء 19 جنيها من المزرعة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق في مستهل اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الأشهر الماضية بين الارتفاع والانخفاض، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم وفقًا للغرفة التجارية

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء تسليم المزرعة ما بين 19 – 21 جنيها، في حين يصل سعرها للمستهلك إلى 24 جنيهًا، بحسب المنطقة وتكاليف النقل على التاجر.

وأضاف لـ"الوطن"، أن سعر الكيلو جرام من لحم أمهات الدواجن البيضاء تراوح بين 15 و18 جنيها للكيلو من المزرعة، بينما تباع للمستهلك ما بين 21 – 22 جنيها، أما الدواجن البلدي فقد تراوح سعر الكيلو ما بين 25 إلى 30 جنيهًا، لتباع للمستهلك بحوالي 36 جنيهًا، بينما سجّلت أسعار البط سعر من 35 إلى 39 جنيها، لتباع بالسوق المحلي 42 جنيهًا.

وأوضح، أن أسعار كرتونة البيض سجّل 25.5 جنيه من المزرعة ويتراوح سعرها للمستهلك في المحلات والسوبر ماركت ما بين 29 و30 جنيهًا، أما البيض البلدي بين 29 إلى 33 جنيهًا للكرتونة، ليباع للسوق المحلي 36 جنيهًا.

وناشد "عبدالعزيز" الدولة بضرورة إنشاء بورصة للدواجن، للسيطرة على السوق، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصل إلى 7600 جنيها للطن، فالأعلاف تمثل 70% من سعر الدواجن، كما لفت إلى ضرورة وضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، مؤكدًا ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.

إنتاج مصر من الدواجن

وفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية.

وكانت تعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.