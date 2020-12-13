الإنجليزية بيري تتوج بلقب بطولة بلاك بول للإسكواش على حساب لاعبة مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء أمس، نهائي بطولة بلاك بول الدولية لـ الاسكواش والتي توجت فيها الإنجليزية سارة جين بيري بلقب بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش، وحضور كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش ومحمد رائف العضو المنتدب لنادي بلاك بول ومدير البطولة.

تغلبت بيري المصنفة السادسة عالميا في النهائي على المصرية هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميا بثلاثة أشواط لشوطين لتتوج باللقب، حيث جاءت نتيجة الأشواط ١١-٤ و ١١-٩ و٩-١١ و١٠-١٢ و١١-٩.

صبحي: مستوى اللاعبين المصريين في لعبة الاسكواش فريد من نوعه

أكد صبحي أن مستوى اللاعبين المصريين في لعبة الاسكواش فريد من نوعه، وأن خسارة هانيا في مباراة ماراثونية حتى آخر لحظة فيها، إنما يدل على قوة اللاعبين المصريين وإصرارهم على المنافسة على البطولات كلها.

وتأهلت هانيا الحمامى لنهائى البطولة بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3/صفر وتواجه سارة جين بيرى التى تأهلت للمباراة النهائية بعد فوزها على النيوزلندية جويل كينج.

وكانت نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم ودعت بطولة بلاك بول من دور الثمانية في مفاجأة من العيار الثقيل بعد الخسارة من الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3/2 جاءت نتيجة الأشواط : 7-11, 11-7, 4-11, 11-9, 11-9.

كما ودعت نوران جوهر المصنفة الثانية البطولة بعد خسارتها من النيوزلندية جويل كينج بنتيجة 3/0 ، جاءت نتيجة الأشواط : 11-9, 11-5, 11-9

وكان منافسات بطولة بلاك بول للسيدات قد شهدت انسحاب نور الطيب المصنفة الثالثة بسبب حملها وتوقفها عن ممارسة اللعبة.

وشاركت فى البطولة 32 لاعبة منهن 10 لاعبات من مصر وبدأت فعاليتها من يوم 7 ديسمبر الماضى.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد منافسات البطولة للرجال والتي تختتم في ١٨ ديسمبر الجاري بمشاركة ٣٢ لاعب من مختلف الدول ويمثل مصر ١٢ لاعبا في المنافسات .