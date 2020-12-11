بدء إصلاح كوبري محطة إسنا بعد انهيار جزء منه في الأقصر

أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوبي محافظة الأقصر، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات للوقوف على حل لمشكلة انهيار جزء بسيط في بلاطة سقف كوبري محطة إسنا، بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بسرعة حل الأزمة لخدمة الجمهور.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، في بيان صحفي، أنه تم تحرير محضر تنسيق أعمال، بشأن وجود انهيار جزء بسيط فى بلاطة سقف كوبري "ك 900"، الذي يخدم مدخل محطة قطار إسنا، ويقع على ترعة الكلابية الجديدة، زمام هندسة إسنا التابعة للإدارة العامة لري غرب قنا، وذلك خوفا على أرواح المواطنين وضمانا لسلامتهم، وتم عمل محضر التنسيق فى وجود نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، وبالتنسيق مع وحدة مرور إسنا وهندسة الموارد المائية والري وقناطر إسنا القديمة.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم الاتفاق على غلق الكوبرى تماما بمعرفة هندسة رى إسنا وعدم السماح بمرور أي مركبات عليه خشية وقوع حوادث من على الكوبري، ووضع علامات إرشادية تدل على غلق الكوبري ووضع إنارة كافية أعلى الكوبري خشية وقوع حوادث عليه، وتمهيد الطريق الشرقي والموازي لطريق مصر- أسوان من الناحية الشرقية ليكون بديلا لمرور المركبات عليه للوصول لمحطة القطار، وسرعة الانتهاء من التنسيق مع الجهة المعنية والمنفذة لعملية إحلال وتجديد كوبري محطة إسنا وذلك لعودة الطريق لطبيعتها.

وكانت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، قد شهدت الثلاثاء الماضي، ظهور هبوط جزئي بنهاية البلاطة الرئيسية لكوبري مزلقان محطة قطار إسنا من المدخل الجنوبي عبارة عن "ثقب قطره 70 سنتيميتر تقريباً" وذلك بسبب النقل الثقيل، وعلى الفور تم عمل كردون حول الهبوط الأرضى لحين إصلاحه.

كانت غرفة عمليات الوحدة المحلية بإسنا بقيادة جمال عبد المحسن، تلقت بلاغا من إحدى المواطنين بوجود هبوط جزئي بنهاية البلاطة الرئيسية لكوبري مزلقان محطة قطار إسنا من المدخل الجنوبي عبارة عن "ثقب قطره 70 سنتيميتر تقريباً" وتم التواصل مع الأجهزة المعنية وأنتقلت على الفور لمعاينة منطقة الهبوط.

وعلى الفور انتقل المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، والمقدم أحمد حبيب مأمور المركز، والعقيد طاهر الفخراني مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، ومدير إدارة الطرق بإسنا، إلى موقع الهبوط بكوبري مزلقان المحطة، للمعاينة الظاهرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.