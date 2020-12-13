انقذي مشروعنا الصناعي من الغلق يا وزيرة التجارة

حصل عمي منذ 11 عاماً على قطعة أرض في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ليقيم عليها شركة فردية لصناعة المعادن والنحاسيات، ودفع عمي كل الرسوم المطلوبة لهيئة التنمية الصناعية، واستخرج سجلا صناعيا باسم الشركة المساهمة التي أنشأها مع أبنائه، منذ 6 سنوات، وعند تجديد السجل الصناعي فوجئ بمطالبته بمبلغ 180 ألف جنيه غرامة على الشركة القديمة، والتي انتهت منذ زمن، ومنعوا تجديد الترخيص للشركة الحالية، قدم عمي أكثر من شكوى وحاول مقابلة رئيس الهيئة لكنه لم يتمكن، ثم وصله خطاب يطالبه بتسليم الأرض بدعوى عدم جدية الاستثمار، نناشد السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ببحث شكوانا، حتى لا يغلق النشاط الصناعي.

مجدي صلاح الدين