بريد الوطن.. النفَّاثون والعُقد

يا صاحبَىَّ تريَّثا

بل وابحثا

أسباب تلك الزلزلة

وتلمَّسا بل وامكثا

أين الردود على بساط الأسئلة؟

ولماذا صارت مبحثا؟

إن كان هذا غيرةً

حسداً وعقَّدَ منفثا

فلترسلا

مكر الحياة بأسرها

وكفاكما أن تعبثا

قمراً أنار بمهجتى

شمساً تدور بلهفتى

فتزيل صلد المعضلة

أحببتها وعشقتها

ما لى أراك أشعثا؟

سامح لطف الله

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