بريد الوطن.. النفَّاثون والعُقد

بريد الوطن.. النفَّاثون والعُقد
كتب:
بريد الوطن
10:03 ص | السبت 12 ديسمبر 2020
الفرح
يا صاحبَىَّ تريَّثا
بل وابحثا
أسباب تلك الزلزلة
وتلمَّسا بل وامكثا
أين الردود على بساط الأسئلة؟
ولماذا صارت مبحثا؟
إن كان هذا غيرةً
حسداً وعقَّدَ منفثا
فلترسلا
مكر الحياة بأسرها
وكفاكما أن تعبثا
قمراً أنار بمهجتى
شمساً تدور بلهفتى
فتزيل صلد المعضلة
أحببتها وعشقتها
ما لى أراك أشعثا؟
سامح لطف الله
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