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محمود مسلم

بريد الوطن.. النفَّاثون والعُقد

كتب:

بريد الوطن
10:03 ص | السبت 12 ديسمبر 2020
الفرح

الفرح

يا صاحبَىَّ تريَّثا

بل وابحثا

أسباب تلك الزلزلة

وتلمَّسا بل وامكثا

أين الردود على بساط الأسئلة؟

ولماذا صارت مبحثا؟

إن كان هذا غيرةً

حسداً وعقَّدَ منفثا

فلترسلا

مكر الحياة بأسرها

وكفاكما أن تعبثا

قمراً أنار بمهجتى

شمساً تدور بلهفتى

فتزيل صلد المعضلة

أحببتها وعشقتها

ما لى أراك أشعثا؟

                                                                               سامح لطف الله

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