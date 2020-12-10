بريد الوطن.. "القابضة لمياه الشرب" ترد على شكوى مواطن بالإسكندرية

بشأن ما نُشر فى موقعكم الإلكترونى تحت عنوان «وجّه بحل مشكلتى مع فاتورة مياه الشرب يا وزير الإسكان»، نحيطكم علماً بأن شركة مياه الشرب بالإسكندرية أفادت بأنه بالبحث تبين أن المشترك يحاسب على متوسطات 20 م3 شهرياً لأن مكان العداد مغلق، وتم الاتصال بالمشترك بتاريخ 29/11/2020 الساعة 10:30 ص وأفاد بأن الشقة لا يوجد بها استهلاك أغلب الوقت، وعليه تم إخطاره بضرورة الحضور للفرع وتسجيل الشقة مغلقة وحضر المشترك بتاريخ 30/11/2020 لعمل إقرار الشقة المغلقة وأحضر صورة للعداد بقراءة 1677 م3، وعليه تم عمل مذكرة خصم رقم 68 سجل 6 بتاريخ 30/11/2020 وأخطرنا المشترك برقمها.

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