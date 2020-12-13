وجهي بتشغيل وحدة برنشت الصحية طوال اليوم يا وزيرة الصحة

نعاني نحن سكان قرية برنشت مركز العياط بمحافظة الجيزة، من عمل المستوصف الطبي في القرية والوحدة الصحية، 4 ساعات فقط في اليوم، حيث تفتح الأبواب في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وتغلق في تمام الثانية عشر ظهراً، وإذا حدث وتعرض أي من أهالي القرية لظرف صحي مفاجئ بعد الثانية عشرة ظهراً عليه أن يتوجه لمركز العياط، الذي يبعد عن القرية مسافة كبيرة جدا، ووصل بنا الحال إلى عدم العثور على طبيب يؤكد وفاة أمواتنا إذا حدثت أي حالة وفاة في القرية. نناشد السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالتوجيه بفتح الوحدة الصحية طوال اليوم تحسباً لأي ظرف صحي طارئ.

أحمد محمد رجب

العياط – الجيزة