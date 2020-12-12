بريد الوطن.. أعيدى صرف معاشى يا وزيرة التضامن

أعانى من تليُّف كبدى واستسقاء ودوالى المرىء، طبقاً لتقرير صادر عن المجلس الطبى المتخصص رقم 10973199 لسنة 2018 ورقم 14796697 لسنة 2019 بالمركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بدمياط، وأصبحت غير قادر على الكسب وأعول 3 أبناء يدرسون بمراحل التعليم المختلفة، وكنت أتقاضى معاشى من وزارة التضامن الاجتماعى، لأنفق على أولادى فى ظل الظروف الصحية السيئة التى أمر بها، غير أننى فوجئت بإيقاف المعاش بدون مبرر واضح. أناشد وزيرة التضامن الاجتماعى توجيه المسئولين بمكاتب التضامن فى محافظة دمياط بإعادة صرف المعاش رحمة بظروفى.

هشام السيد حسن شبارة

شط جريبة - دمياط

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