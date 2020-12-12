بريد الوطن.. فى ذكرى رحيل «بنت الشاطئ»

رحلت عن عالمنا الدكتورة عائشة عبدالرحمن «بنت الشاطئ» فى 1 ديسمبر 1998، ووُلدت فى دمياط فى 6 نوفمبر 1913، وتربَّت تربية إسلامية، وكانت مفكرة وكاتبة وأستاذة وباحثة، وتزوجت من الأستاذ أمين الخولى صاحب الصالون الأدبى والفكرى الشهير، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وتمثل نموذجاً للمرأة المسلمة، ومن أبرز مؤلفاتها «التفسير البيانى للقرآن الكريم»، و«القرآن وقضايا الإنسان»، و«تراجم سيدات بيت النبوة»، و«الشخصية الإسلامية دراسة قرآنية»، و«بنات النبى»، و«نساء النبى».. إلخ، وتركت وراءها أكثر من 40 كتاباً فى الدراسات الفقهية والإسلامية والأدبية والتاريخية، ولاسمها «بنت الشاطئ» حكاية، وبدأت الكتابة باسم مستعار بلقب «بنت الشاطئ»، أى شاطئ دمياط الذى نشأت به، ونالت الدكتوراه عام 1950، وناقشها عميد الأدب العربى د. طه حسين، وكانت تدعم تعليم المرأة بمنطق إسلامى، وكانت ثانى امرأة تكتب فى جريدة الأهرام بعد مى زيادة، ونتذكر أن بينها وبين العقاد جدلاً صاخباً، لكتابة العقاد كتاباً باسم «المرأة فى القرآن» وأورد فيه انتقاصاً للمرأة فترجمت مشاعرها الغاضبة فى مقال بعنوان: «اللهم إنى صائمة» ثم مقالين آخرين للرد على العقاد، ونالت العديد من الجوائز التقديرية منها جائزة الملك فيصل للأدب العربى مناصفة مع الدكتورة وداد القاضى عام 1994.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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