"القوى العاملة" تعلن توفير 225 فرصة عمل بإيطاليا

تعلن وزارة القوى العاملة بعد قليل، عبر موقعها الإلكتروني، توفير نحو 225 فرصة عمل بإيطاليا، لجميع المؤهلات الدراسية، وللعديد من المهن.

وأكد هيثم سعدالدين، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزارة ستطرح المهن المطلوبة والوظائف المتوافرة للعمل في إيطاليا.

وقال سعدالدين، إنّ الممثل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بمدينة ميلانو، نجح في الحصول على مستحقات متأخرة لأحد العمال المصريين بميلانو، وقيمها 12 ألف جنيه.

وأوضح أنّ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يحرص باستمرار على متابعة أوضاع المصريين العاملين بالخارج في دول العمل على مدار الساعة.

وأشار سعد الدين إلى أنّ سعفان شدد على اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحقوق العمالة المصرية في الخارج، وتأكيداته المستمرة أنّ كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة بالعالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه.

وأضاف أنّ الوزير قال: "العامل في الخارج أولى منّا بالرعاية، لذلك وجّهنا المستشارين العماليين بأن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة ومتابعة مستمرة مع العمالة المصرية في دول العمل والحفاظ على حقوقهم".