"الأورمان" تجري 28 جراحة قلب في البحيرة بتكلفة مليون جنيه

قدمت جمعية الأورمان بالبحيرة خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب، بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطرة العلاجية بالمجان.

وأجري نحو 28 جراحة قلب بتكلفة إجمالية مليون جنيه تكلفة العملية الواحدة 36 ألف جنيها، ليصبح إجمالي عدد العمليات التي تم إجراؤها حتى الآن 3128 عملية قلب، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وفي وقت سابق، نفذت البحيرة مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار، أسفرت عن إجراء 314 عملية جراحية، تشمل 18 جراحة عظام، 23 جراحة مخ وأعصاب، و219 جراحة عيون، و37 جراحة أورام، و8 عمليات جراحة أوعيه دموية وقسطرة طرفية، و6 عمليات قسطرة قلبية، و3 عمليات قلب مفتوح.

وكان محافظ البحيرة قد أعلن بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر الجاري، وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، ومتابعة الفحص والعلاج للحد من الوفيات.