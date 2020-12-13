سعر الذهب يستقر لليوم الثالث في أسواق المال والبورصات العالمية

أستقرت اسعار أعيرة الذهب، اليوم الأحد 13 ديسمبر، في أسواق المال والبورصات العالمية، لليوم الثالت على التوالي.

سعر عيار 24

وهو العيار البندقي، كما يطلق عليه في سوق الصاغة المصرية، يبباع بـ929 جنيها.

سعر عيار 21

وهو العيار الشعبي والأكثر إقبالا لدى الغالبية العظمى من الشعب المصري، وهو أكثر الأعيرة ادخارا، ويباع بـ813 جنيها.

سعر عيار 18

وهو العيار الأفرنجي، ويباع بـ697 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

يباع بـ6 آلاف و509 جنيهات، وتقبل عليه شريحة كبيرة من المواطنين لادخاره في حالة الاستثمار، لكونه أقل في نسبة المصنعية التي تشكل قيمة كبيرة من سعر المشغولات الذهبية.

وقال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، التجارية، صعود المعدن الأصفر إلى ارتفاع سعره عالميًا، مشيرا إلى أنَّ هبوط الأسعار يشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد.

وأضاف رئس شعبة الذهب، أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، موضحًا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وبحسب نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن الذهب لا يزال الملاذ الآمن للادخارالمحلى والعالمى خاصة وسط تزايد أعداد إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع بأن الذهب سريع المكسب لسهولة تداوله ومعرفة مصنعيته وأسعاره العالمية، وهو الأنسب للمصريين وعاداتهم وتقاليدهم خاصة لدى العائلات بمحافظات الصعيد.

واستقرت أعيرة الذهب خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالأسواق المحلية دون زيادة.

وارتفعت أسعار أعيرة الذهب يوم الجمعة 11 ديسمبر، وجاء ذلك مدعوما بترقب تطورات صفقة التحفيز، لتسجل مكاسبا للأسبوع الثاني على التوالي رغم التذبذب في الأسعار خلال التعاملات اليومية.

كانت بيانات اقتصادية قد كشفت عن تباطؤ نمو الأسعار في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وفي الوقت نفسه ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بعكس التقديرات.

ولاقى المعدن الأصفر، الدعم مع استمرار هبوط الأسهم الأمريكية للجسلة الثالثة على التوالي.

ولايزال مستثمرو الذهب يترقبون تطورات طرح لقاح كورونا، وكذلك صفقة التحفيز المالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن سعر الأوقية استقر خلال الـ3 أيام الماضية، عند 1840.12 دولار.