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علاء فؤاد وأحمد زكي بدر يشاركان في عزاء والد النائب أحمد السجيني

كتب:

محمد يوسف
07:14 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020
أحمد السجيني

أحمد السجيني

شارك عدد كبير من النواب في عزاء الدكتور جمال السجيني استشاري الأمراض الصدرية، ووالد النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر.

وكان من أبرز المشاركين في العزاء المقام في دار المناسبات بمجمع الشيخ زايد الاسلامي بمدينة الشيخ زايد بمنطقة 6 أكتوبر، المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، وأسامه هيكل وزير الإعلام، وأحمد زكي بدر وزير التعليم السابق، والنواب محمد فؤاد وعصام إدريس وعلاء ناجي.

وشارك في العزاء، عدد كبير من النائبات أبرزهن زينب سالم ومارجريت عازر، فيما يتوافد النواب والمعزون على عزاء والد النائب أحمد السجيني.

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