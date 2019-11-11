سرد الماكيير محمود معوض، الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، واقعة غريبة حدثت له أثناء تغسيل جثمان الأخير، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.

وقال معوض، أثناء استضافته في برنامج "شارع النهار"، الذي يذاع عبر فضائية النهار، إنه أصر على تغسيل هيثم بيده رغم رفض الموجودين دخوله إلى مكان الغُسل، مضيفاً: "أنا بجهزه دايماً قدام الكاميرا، فكان لازم أجهزه وهو نازل يقابل ربنا، وهو كان قمر".

وتابع: "لما الشيخ كان يجيب رقبته في اتجاه ألاقي رقبته جت نحيتي، فكنت أقول للشيخ إنه بيتحرك أهو، فأجده يقول لي إنه بيحبني، ولما مسكت إيده وجيت أشيلها لقيته ماسك في إيدي، فاندهشت، ولكن الشيخ أكد لي وفاته".

يذكر أن هيثم أحمد زكي وافته المنية، صباح الخميس الماضي، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.