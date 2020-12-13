الدولار يستقر في البنوك اليوم الأحد 13 ديسمبر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك وشركات الصرافة في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد 13 ديسمبر.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في 21 بنكا

وجاء 21 بنكًا في قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع الدولار بـ15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وهي: "كريدي أجريكول، عودة، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري، أبو ظبي الوطني، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبو ظبي الأول، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، والأهلي المتحد".

وسجل بنك البركة أقل سعر للدولار بـ15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.

يشار إلى أن الدولار كان قد سجّل أول أمس، ارتفاعا بقيمة قرشين في كل البنوك وشركات الصرافة، ليباع بـ15.74 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

ووصف علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، استقرار الدولار بالمريح، مشيرا إلى أنه يساعد على تهدئة الأسواق، لافتا إلى أن هناك هدوء كبير في حركة بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة، وهناك وفرة في المعروض.

وأشار إلى أن كل البنوك تقوم بتدابير كافة الاعتمادات المستندية للمستوردين من العملات الأجنبية.