جهاز "الشروق": سنطلق خطوط مواصلات جديدة داخل المدينة قريبا

تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة الشروق اهتماما كبيرا، لتطوير وسائل النقل والمواصلات داخل مدينة الشروق، لخدمة سكانها، وتيسير عملية التحرك داخل وخارج المدينة.

وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية، استقبال عدد من وسائل المواصلات الجديدة، بداية من تشغيل خط مواصلات خارجي جديد لربط مدينة الشروق بمحطة مترو "سرايا القبة".

ويضم الخط 4 أوتوبيسات تم إطلاقها في الخط الجديد كمرحلة أولى، وقريبا سيتم تدعيم الخط بعدد أكبر من الأوتوبيسات، حسب رئيس الجهاز.

ثم البدء في تنفيذ "محور شمالي" موازٍ لمسار القطار الكهربائي بمدينة الشروق، والذي يُعد أكبر مشروعات الطرق في المرحلة الحالية بالمدينة، لما سيحققه من سهولة مرورية مستقبلية، تُيسر الانتقال من مدخل الإسماعيلية رقم 1 حتى مدخل رقم 2، بطول 4 كم.

ليس ذلك فقط، بل أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، أنه جارٍ تنفيذ ممشى نموذجي بطول 2000م كمتنفس لسكان مدينة الشروق، والمتضمن زراعة وتجميل جزيرة المحور الغربي.

الغيطي: المدينة تمتلك شبكة مواصلات خارجية تربطها بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة

من جانبه أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن مشروع رفع كفاءة جزيرة المحور الغربي يشمل تنفيذ "ممشى نموذجي" يكون متنفسا لقاطني المدينة، بطول 2000م وعرض 25م، بالإضافة إلى مناطق برجولات تغطى الممشى بالكامل، ويعد إضافة جديدة للمشروعات الترفيهية التي ينفذها جهاز المدينة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلي للعمل خارجيا، والتي منحت المدينة المرتبة الأولى بين المدن الجديدة من حيث امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، بالإضافة إلى كونها تأتي استجابة لرغبة سكان مدينة "الشروق".

"سيتم إطلاق خطوط مواصلات جديدة بمناطق عدة داخل المدينة قريبا".. هكذا أنهى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق حديثه.