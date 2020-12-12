القضاء الإداري تقضي برفض دعوى بطلان انتخابات اتحاد الكتاب 2018

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة، بجلستها 28 نوفمبر 2020 في القضية رقم 29632 لسنة 72 ق المرفوعة من كل من العضوين محمد السيد عيد وشريف الجيار، ببطلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة اتحاد الكتاب المنعقدة في فبراير 2018 بعدم القبول.

يُذكر أنَّها ليست القضية الأولى التي يقيمها السيد عيد والجيار طعنًا على قانونية مجلس النقابة أو إيقاف الانتخابات أو الطعن على نتيجتها وقضت فيها المحكمة جميعها بالرفض.

انتخابات 2018 التي جاءت بعد التشكيك في قانونية التصعيد الذي تمّ في 2017 ليصبح كل الموجودين الحاليين بمجلس نقابة اتحاد الكتاب منتخبين بالكامل في انتخابات أشرف عليها القضاء، وسيطرت بها الجمعيات العمومية نقلة فارقة في التاريخ النقابي للاتحاد.

حصلت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في أكتوبر الماضي على حكم ضد إحدى شركات الطباعة كانت النقابة تعقدت معها من قبل لتولى أمر البطاقات والطابعات الخاص بالنقابة.

وجاءت الدعوى بناءً على حصول الشركة على مبالغ دون وجه، حيث تسبب موظف سابق بالاتحاد في خطأ إداري، بعدما تراخى في تجديد خطاب الضمان البنكي للدفعة المقدمة، وسلمه للشركة دون إذن، وقد رفعت النقابة لتعنت الشركة دعوى فى رد حقوق النقابة مع التعويض وفق العقد المبرم معها، وجاء حكم المحكمة برد المبلغ، إضافة إلى 25 ألف جنيه تعويض للضرر الأدبي والمادي الذي تعرضت له النقابة.

يُشار إلى أنَّ تلك الدعوى تأتي بعد حصول النقابة على حكم سابق بأحقيتها في نسبة الـ2% والـ5% من المحكمة الدستورية العليا.