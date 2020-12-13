بعد استئناف رحلاتها لمصر.. شروط السفر والعودة من الكويت في ظل كورونا

بعد توقف رحلات الطيران لمدة 10 أشهر بين مصر الكويت، عادت من جديد الحركة لجزء من طبيعتها، وذلك بعدما أعلن الطيران المدني الكويتي استئناف الرحلات من الكويت إلى القاهرة.

ونوهت السطات الكويتية إلى أنَّ إجراءات السفر ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار "كوفيد -19".

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها إجراءات سفر المصريين من الكويت حفاظًا على سلامتهم وفقًا للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي.

إجراءت يجب على المسافرين اتباعها لمغادرة الكويت

- تعقيم اليدين باستمرار طول الرحلة منذ دخول المطار واستخدام غطاء الوجة واليدين ولا يسمح بدخول من تزيد حرارتهم عن 37.8 درجة.

- الوصول قبل 4 ساعات على الأقل من موعد المغادرة.

- الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتباعد الجسدي وتقليل اللمس قدر المستطاع.

- يرجى تسجيل السفر عبر الإنترنت "Online check in"، ويتمّ حجز التذاكر إلكترونيا أو هاتفيًا واستلامهم عبر البريد الإلكتروني لتفادي استخدام التذاكر الورقية وما قد يصاحبها من عدوى.

- يجب على الركاب المغادرين التحقق من تنفيذ شروط السفر للدولة المغادر لها سواء فحص خلو من الفيروس أو أي شروط أخرى.

- للركاب المغادرين لن يسمح باصطحاب حقائب اليد التي يتمّ سحبها في الطائرة، ويستثنى من ذلك الحقائب المحمولة والصغيرة للأدوية والمتعلقات الشخصية ومتعلقات الأطفال.

- غير مسموح الدخول لمباني الركاب إلا للموظفين والمسافرين، ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والحالات الخاصة التي تستدعي وجود مرافق واحد لهم.

إجراءت يجب على المسافرين للكويت اتباعها

- يجب التسجيل في تطبيق "شلونك" قبل الصعود إلى الطائرة.

- يجب الحصول على شهادة pcr صحية معتمدة تثبت سلبية الإصابة بفيروس "كوافيد -19" بمدة صلاحية لا تزيد على 96 ساعة من تاريخ الفحص، وتقدم لشركة الطيران قبل القبول على الرحلة.

- سيتمّ إجراء فحص عشوائي عند الوصول لمطار الكويت الدولي لـ10% من إجمالي القادمين لكل رحلة، وكذلك سيتمّ إجراء الفحص لمن تظهر عليه الحرارة أو أعراض أخرى لفيروس "كوفيد -19".

- جميع الركاب القادمين سيخضعون للحجز المنزلي لمدة 14 يومًا.

في حالة الاشتباه بإلإصابة بفيروس كورونا

ووضعت السلطات الكويتية مجموعة من الجراءات التي يجب اتباعها في حالة الاشتباه بإصابة المسافر بفيروس كورونا، أو في حال وجود أعراض ظاهرة يتمّ التحقق منها من خلال الإجراءات التي تنفذها السلطات المختصة، ويحق للناقل الجوي رفض قبول الركاب المسافرين على متن الطائرة بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

حالات كورونا في الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146 ألفًا و44 حالة، في حين تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 911 حالة، كما تمّ تسجيل 256 حالة شفاء من المصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 141 ألفًا و825 حالة.