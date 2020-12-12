عاجل.. الكويت تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر

كشف مدير عام الادارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان الموافقة على طلب شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة بنقل المسافرين من الكويت إلى القاهرة.

وأوضح الفوزان في تصريح خاص لـصحيفة الراي الكويتية أن شركة مصر للطيران تقدمت بطلب، وافق عليه الطيران المدني، لنقل مواطنيها، فيما سيكون النقل بالمناصفة بين مصر للطيران والناقل الوطني بحيث لا يتجاوز عدد الركاب المغادرين إلى القاهرة 600 مسافر في اليوم

واختتم الفوزان أن الهدف من هذا الاجراء هو فتح الاجواء للشركات الراغبة بنقل مواطنيها، مشيرا إلى أن أي طلب سيقدم من شركات طيران أخرى لبعض الدول سيدرس ويحدد نسبة للناقل الوطني بشرط ألا يؤثر على خطة تشغيل المطار المعتمدة.