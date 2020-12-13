"البحوث الفلكية" تعلن الأربعاء المقبل غرة جمادي الأولى لعام 1442 هجريا

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنَّه طبقًا للحسابات الفلكية التي يجريها المعهد سوف يولد هلال شهر جمادي الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 06.17 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين الموافق 29 من ربيع الآخر 1442 هجريًا الموافق 14 ديسمبر 2020 "يوم الرؤية".

وأوضح "القاضي"، أنَّ يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1442 هجريًا، وتكون غرة شهر جمادي الأولى 1442هجريًا فلكياً يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020.

بدوره، أشار الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنَّه سوف يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد عند غروب الشمس في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا "داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، مراكش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا".

وتابع رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية: "يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ9 دقائق، وفي باقي محافظات مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 8 - 10 دقائق، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 2 إلى 18 دقيقة".