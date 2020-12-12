البحوث الفلكية تنفي إظلام الأرض لمدة 3 أيام: مصر لن تشهد الكسوف الكلي

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مصر تعرضت لزلزال بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كم جنوب غرب مدينة 6 أكتوبر أمس الجمعة، مشيرًا إلى أنها أقل من متوسطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مقدم برنامج "صباحك مصر"، الذي يعرض عبر شاشة mbc مصر 2: "في الغالب عندما تقل قوة الزلازل عن 3.5 أو 4 ريختر فإننا لا نصدر أي بيان بشأنه، لكن ما جعلنا نصدر بيانًا بخصوص ما حدث بالأمس هو رغبتنا في درء الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي، فقد قال بعضهم إن الزلزال كان شديدًا، لكن في الحقيقة، فإن عددًا قليلًا من المواطنين شعروا بهذا الزلزال".

وتابع: "في حالة وجود أي خطورة محتملة فإننا نتحرك مع الجهات المعنية حتى تقوم بدورها، أما بالنسبة إلى زلزال الأمس فلا خطورة تذكر فيه، وسنستمر في مراقبة بعض المناطق بمصر وهي جنوب غرب أكتوبر وشمال الفيوم".

وأردف، أن الزلازل عبارة عن طاقة في باطن الأرض تخرج عن طريق حدوث الزلزال عبر أضعف الأماكن في الكرة الأرضي وهي الفوالق والصدوع، ويشعر بها المواطن من بعد 3 ريختر على حسب درجة قربه من مكان الزلزال.

ونفى القاضي، ما تردد بشأن إظلام الأرض لمدة 3 أيام، لافتًا إلى أن يوم 14 ديسمبر سيشهد كسوفا كليًا للشمس في بعض مناطق جزء الكرة الجنوبي وجزئي في البعض الآخر، بعد الظهر بتوقيت القاهرة، لكن مصر أو المنطقة العربية لن تشهداه.