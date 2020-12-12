"البحوث الفلكية" عن أنباء تعرض مصر لزلزال فجر اليوم: لم نرصد أي هزات

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحثو الفلكية والجيزوفيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة تعرض مصر لهزة أرضية أو زلزال، فجر اليوم، مؤكّدًا أنَّه "كلام عار تماماً من الصحة، فلم تتعرض مصر وتحديدًا القاهرة الكبرى لأي هزات أرضية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم".

وأكّد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّه لا توجد أي هزات أرضية رصدتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلال بمحطاتها المختلفة البلغ عددها 77 محطة على مستوى الجمهورية، نافياً ما تردد في بعض المواقع الإخبارية عن وجود زلزال تعرضت له مصر.

وتابع أنَّ هناك شائعات متداولة عن حدوث زلزال صباح اليوم داخل مصر، مشددًا على أنَّ هذا لم يحدث ولا يوجد بيان بذلك من المعهد، مناشدًا الجميع توخي الدقة والمصداقية في نشر الأخبار التي تخص المعهد.

"البحوث الفلكية": مصر ليست منطقة نشطة بالزال

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنَّ مصر ليست من المناطق النشط بالزلازال والهزات الأرضية مثل العديد من دول حول العالم، منوهًا إلى أنَّ محطات الرصد الموزعة بمختلف محافظات الجمهورية ترصد في العديد من الأيام بعض الهزات الأرضية البسيطة التي تتراوح قوتها ما بين درجة إلى درجتين على مقاس رختر، مؤكّدًا أنَّ جميعها بسيطة جداً وليس لها خطورة.

وأضاف أنَّ المنطقة التي تقع بين طريق الواحات والضعبه بغرب أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، تعرضت أمس، لهزة أرضية بسيطة بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، مشيراً إلى أنَّه لم ينتج عنها أي خسائر مادية أو بشرية.

وأكّد "القاضي"، أنَّ المنطقة التي تعرضت للهزة الأرضية لم يتمّ رصد أي هزات أرضية بها منذ عام، لافتًا إلى أنَّ هناك متابعة لحظية لما يتمّ رصده من قبل محطت الرصد لمواقع الهزات الأرضية في مصر.