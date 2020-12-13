تحرير 47 محضر مخالفات تأجير وبيع وتغيير نشاط في حدائق أكتوبر

قال المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنَّه تمّ شن حملة مكبرة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقتي مشروع إسكان دهشور و247 عمارة إسكان اجتماعي، لضبط المخالفات وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بالتعاون بين الإدارات المعنية بالجهاز وصندوق "الإسكان الاجتماعي"، وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، في بيان صادر اليوم، أنَّ الحملة أسفرت عن تحرير 47 محضرًا بمخالفات تمثلت في تأجير أو بيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة.

وطالب رئيس جهاز حدائق أكتوبر، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الأرقام (1188 - 5777 - 5999)، أو التواصل مع منظومة الشكاوي الالكترونية للصندوق علي الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق، مؤكداً استكمال تلك الحملات تباعًا على جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.