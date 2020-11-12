بريد الوطن.. أعِد لى حقى فى الضبطية القضائية يا وزير التموين

كنت أعمل مدير إدارة بمديرية تموين الشرقية، حصلت على حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى بأحقيتى ومجموعة من الزملاء فى بدل الضبطية القضائية، وتمت مراجعة الحكم من قِبَل جهاز التنظيم والإدارة بالقاهرة ووزارة المالية، وبدأ الصرف لمجموعة من الزملاء، ثم توقف بعد ذلك، بدون إبداء أى سبب، رغم وجود حكم قضائى واجب النفاذ، أناشد السيد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه المسئولين فى وزارة التموين بتنفيذ الحكم القضائى، كما أناشد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية مراجعة الأمر فى وزارته، حتى تعود الحقوق لأصحابها، خاصة أنها مدعمة بحكم قضائى واجب النفاذ.

زكى بيومى التامولى- الشرقية

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