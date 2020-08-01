حماية المستهلك تنشر سيارات الضبطية القضائية في المحافظات خلال الأعياد

قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ الجهاز دفع بسيارات الضبطية القضائية التابعة له لأول مرة خلال أيام عيد الأضحى، مضيفًا: "سننشر التجربة في ميادين ومحافظات الجمهورية الأعياد المقبلة، وسيتم تعميمها حال نجاحها".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية هدير أبو زيد، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة ON، أنّ السيارات تسعى لدعم عمل الجهاز بجانب الحملات المنتشرة في جميع المحافظات.

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنّ السيارات موجودة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، والجهاز يدرس مدى فعالية التجربة لتعميمها بمختلف المحافظات خاصة خلال المناسبات والأعياد، ويمكن التواصل مع السيارات من خلال الموقع الإلكتروني أو حسابات فيس بوك، وكل عربية معها رقم خاص يمكن الاتصال به بشكل مباشر".

وأوضح أنّ الهدف الأساسي من تواجد سيارات الضبطية القضائية حماية الأسواق سواء للمستهلك أو التاجر، ليشعر الجميع أنّ السيارات قريبة منه، وبالتالي يمكن الاتصال بها والتعامل معها بشكل سريع، إذ تستقبل شكاوى المواطنين.