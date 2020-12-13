جامعتا أسيوط والمنصورة تطلقان قافلة "جسور الخير 10" غدا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إنهاء استعداد الجامعة لإطلاق قافلتها التنموية الشاملة "جسور الخير 10" غدًا الاثنين، وعلى مدار أربعة أيام، وذلك بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية وجامعة المنصورة، لاستهداف المناطق الأكثر احتياجًا في مراكز منفلوط والفتح وأبنوب وأبو تيج

وأكد رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للقافلة، والتي تعد استكمالاً للدور الخدمي والمجتمعي الذي تقدمه الجامعة لمجتمعها المحيط، ما يعكس صورة من صور المشاركة والتكافل الاجتماعي بين كافة الأفراد والمؤسسات في المجتمع، منوهاً إلى أن كافة فعاليات القافلة تأتى في ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق أعمال القافلة اجتماعها الثاني مع الجهات المعنية، لمناقشة الاستعدادات النهائية للقافلة، حيث أشارت إلى زيارة المراكز الأربعة المقرر إطلاق القافلة بها، وذلك لرصد القرى الأكثر احتياجاً وحصره، موضحة اختيار قرية المندرة قبلي بمركز منفلوط في اليوم الأول للقافلة، ونزلة القداديح بمركز أبنوب في اليوم الثاني، والأقادمة بأبوتيج في اليوم الثالث، وعرب الكلابات بمركز الفتح في اليوم الرابع، لافتة إلى أن تلك القرى تعد الأكثر احتياجاً في المراكز الأربعة.

كما تضمن الاجتماع التنسيق مع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مسؤولي القافلة، والتي من المقرر أن تقدم خدمة طبية وتشخيصية وعلاجية، من خلال مشاركة أعضاء هيئة التدريس والأطباء من كليات الطب والصيدلة والتمريض ومعهد جنوب مصر للأورام والمستشفى الجامعي، وخدمة بيطرية مقدمة من كلية الطب البيطري ومديرية الطب البيطري، وخدمة زراعية مقدمة من كلية الزراعة، وخدمة رياضية وترويحية مقدمة من كلية التربية الرياضية، وخدمة اجتماعية مقدمة من كلية الخدمة الاجتماعية، وخدمة فنية وموسيقية وتكنولوجية مقدمة من كليات التربية النوعية والفنون الجميلة.