وزير الري يزور مزارعا من المنوفية بعد صور "الواتساب"

تفاجأ المزارع أحمد جابر، من محافظة المنوفية، بالدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، يهاتفه يوم الخميس الماضي، ليخبره أنه سوف يزوره يوم السبت، وذلك بعد إرسال المزارع للوزير عددا من صور المزروعات على "واتس اب"، والتي استخدم في ريها أساليب حديثة.

يكشف المزارع أحمد جابر تفاصيل الواقعة قائلاً: "أرسلت للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الخميس الماضي، صورا لمحصول الفراولة المنزرع بالأساليب الحديثة للري بـ"التنقيط"، والتي ظهر من الصور المرسلة أنها تنمو بشكل جيد وثمارها جيدة للغاية".

وأضاف أنه فور إرسال الصور تفاجأ بالوزير يهاتفه ويؤكد أنه سيزوره يوم السبت، ليشاهد التجربة بنفسه وهو ما حدث أمس.

وكان الوزير قد زار المزرعة النموذجية التابعة لرابطة ترعة اليوزباشي بمحافظة المنوفية، أمس، والتي تعد أحد النماذج الناجحة لاستخدام نظم الري الحديث، حيث يتم استخدام نظام الري بالتنقيط في زراعة الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل والشطة والثوم والذرة.

يضيف الحاج أحمد جابر لـ"الوطن"، أن الوزير دائم الاتصال به وسبق أن حصل على جائزة الاتحاد الأوروبي للري، والفوز على سبع دول أوروبية وتم تكريمه عام 2018، وحصل على جائزة منها هاتف "أي فون"، مؤكدا أنه بالرغم من أن الأرض قديمة والمياه متوفرة إلا أنه كان هناك إصرار على تطوير الري فيها بنجاح، وذلك لعدة أسباب أهمها زيادة الإنتاجية والنضج المبكر للمحصول، وتوفير الأسمدة والمياه بنسبة كبيرة جدا مشبها الري الحديث بقوله: "بندي حقنة في الوريد".

وأشار إلى أنه بعد تحقيق هذا النجاح، ارتفعت المساحة المنزرعة في المنطقة إلى 1500 فدان خاصة بعد اهتمام دول كثير بالتجربة، حيث شهدت القرية وصول عدة قنوات فضائية للتسجيل معه من دول اليونان وإيطاليا وإسبانيا بالإضافة إلى الزيارات المتكررة من وزير الري ومحافظ المنوفية.

وأكد "جابر" أنه بدأ عام 2018 في تطوير الري في 4 أفدنة، ارتفعت إلى 10 في العام التالي بعد التأكد من نجاح التجربة وتحقيق إنتاجية عالية، لافتا إلى أنه حاليا يُصدر الفراولة بأسعار أعلى من السوق المحلي وبسعر 50 جنيها للكيلو، وذلك بفضل الري الحديث، حيث يتحكم في وصول المياه إلى النبات وبالتالي الإنتاج يكون مبكرا.

ولفت إلى أنه قام بمشاركة العديد من الفلاحين المجاورين له بمد خطوط ري حديثة بالتنقيط، الأمر الذي خفض تكاليف توصيل الشبكات وبالتالي تم توفير مصاريف توصيل الشبكات بنسبة كبيرة للغاية، كما ارتفع إيجار فدان الري الحديث من 15 ألف جنيه إلى 24 ألف.

وتُشجع وزارة الموارد المائية والري و وزارة الزراعة المزارعين على التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وذلك بتقديم الاستشارات الفنية، كما تقدم البنوك قروضا بفوائد منخفضة 5% لمساعدة المزارعين على التحول للري الحديث وتوصيل الشبكات، نظرا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.