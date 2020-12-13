البرلمان العربي يعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق مجموعة من المبادرات

يعقد البرلمان العربي، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الإثنين، لإطلاق مجموعة من المبادرات التي يعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الصحفي، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ونوابه.

كان البرلمان العربي قد أطلق عددًا من الأدوات الحديثة، حيث أعلن إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب وإطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، في إطار خطته الجديدة لتفعيل دور البرلمان نحو تحسين جودة الحياة بما يلبي طموح وتطلعات الشعوب العربية من خلال السعي نحو الاقتراب أكثر من الشارع العربي.