رئيس مجلس الشيوخ: البرلمان العربي من أهم روافد الدبلوماسية العربية

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن البرلمان العربي محفل الشعوب العربية الذي من خلاله تشارك في صنع القرار تجاه الأخطار والتحديات التي تواجهها وقف حجر عثرة أمام تطلعاتها.

وأضاف عبدالرازق خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، أن هذا البرلمان أحد أهم روافد الدبلوماسية العربية التي ما أحوج الأمة إليها في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تمر بها.

وتابع، أنه سعيد بتأسيس مركز الدبلوماسية العربية، فقد بذخ نجم الدبلوماسية البرلمانية بعد الحرب العالمية الأولى وشاع استخدامها وحققت لكثير من الدول ما لم تحققه الدبلوماسية الرسمية نظرا لمرونتها وتحررها من قيود الدبلوماسية الرسمية، فكانت دوما حلما له ولكل عربي كي تساعد الدبلوماسية الرسمية في تحقيق أهم أهداف المجتمع العليا على المستوى الإقليمي والدولي.

وأردف: "لبيت الدعوة الكريمة للحضور من أجل توقيع بروتوكول التعاون مع مركز الدبلوماسية العربية لما لمسته في مشروعة من أنه يمنهج لممارسة الدبلوماسية البرلمانية العربية في إطار مؤسسي مكتوب له قواعده الحاكمة لممارستها، وقد حدد الأهداف السامية التي يصبو إليها ويطوق إلى تحقيق كل عربي".

وأوضح، أنه من أهم هذه الأهداف تنسيق الجهود الدبلوماسية العربية تجاه القضايا العربية الهامة والترويج لها في جميع المحافل البرلمانية الدولية والمحافظة على لُحمة الشعب العربي وتضميد جراحه التي أحدثها إرهاب أسود مأجور وخلفتها نزاعات وحروب للعباد والبلاد حركتها ووجهتها قوى أجنبية وجماعات كارهة للشعب ومعادية لوحدته.

وشدد، على أنه يأمل في أن الدبلوماسية البرلمانية العربية التي يتبناها البرلمان العربي ستؤتي ثمارها المرجوة جنبا إلى جنب دون تعارض مع الدبلوماسيات الرسمية للدول العربية.