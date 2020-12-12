البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس الشيوخ

كرم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وذلك خلال جلسة البرلمان العربي التي عقدت في وقت سابق اليوم، بمقر الجامعة العربية.

ووقع الجانبان بروتوكول تعاون بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي، لتوفير الدعم لمركز الدبلوماسية العربية التابع للبرلمان العربي الذي جرى إطلاقه اليوم.

ووقع رئيس البرلمان العربي بروتوكول تعاون بين مركز الدبلوماسية العربية وجامعة القاهرة، ووقع عن الجامعة الدكتور عبدالرحمن ذكري النائب الأول لرئيس الجامعة.

وأعرب عبدالرازق، عن سعادته لحضور تأسيس مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: "لقد لبيت الدعوة الكريمة للحضور لتوقيع بروتوكول التعاون مع مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، لما لمسته في قراءتي لمشروعه من أنه يمنهج لممارسة الدبلوماسية البرلمانية العربية، في إطار مؤسسي مكتوب له قواعده الحاكمة لممارستها".

وأكد أن توقيع مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون مع البرلمان العربي، يأتي من منطلق الإيمان بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق جانب مهم من آمال وتطلعات الشعب العربي.