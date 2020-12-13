رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ في الشرقية

أعلن جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس السيئ في المدينة.

وأوضح "الجهاز" خلال بيان له، أنه بناء على تعليمات المهندس رمضان خيرى رئيس الجهاز بشأن سرعة تطهير المطابق والبالوعات القريبة من تجمعات المطر التى رصدها مسبقًا، فقد تم توفير سيارة نافوري شفاط مدمج مجهزة لتطهير بعض المطابق الأكثر انسدادًا بمختلف أنحاء المدينة، استعدادًا لأي مخاطر متوقعة من هطول الأمطار، واستجابة لشكاوى المواطنين من تكرار طفح بعض المطابق بالمدينة.

وأضاف المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة والمشروعات والكهرباء، أنه تم التنسيق مع رئاسة الهيئة لشراء نافوري شفاط مدمج (سحب - طرد) مخصص للمدينة، حيث لم يسبق توافره من قبل، وقد تمت الموافقة وجارى السير في إجراءات الشراء طبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة ولسرعة الانتهاء من كافة البلاغات بالشكل اللائق.

وفي وقت سابق، دعا جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة المواطنين للالتزام بالتراخيص الصادرة لقطع الاراضي والوحدات، وعدم إجراء أي تعديلات معمارية أو إنشائية بالمبنى وعدم فتح أي محلات مخالفة لشروط التراخيص والتخصيص، مشيرًا إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع أبواب الصاج يوميًا وبصفة مستمرة للقضاء على العشوائيات، والحد من المخالفات واحترام القوانين التي تنظمها الدولة.

كما أشار الجهاز إلى البدء فى تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بإنشاء مركز معلومات مستقل للمنظومة، وميكنة الفواتير، واستخدام جهاز "هاند هيلد" في قراءة العدادات وتحصيل الفواتير وطباعتها لحظيًا في الشارع، وتحرير يوميات التحصيل والمخالصة المميكنة من خلال البرنامج، مع الاهتمام بورش العمل لتوضيح كافة المفاهيم والاجراءات المتبعة لضمان سلامة سير المنظومة، كما تم إنشاء دفاتر تفريغ القراءات لتسهيل عملية رفع القراءات، وتمكين المراجعين من تسوية ومتابعة حساب المشتركين.