محافظ الشرقية: حصلنا على 100 مليون جنيه لشراء مستلزمات لـ28 مستشفى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك دعم من الحكومة لتجهيز المستشفيات وتوفير احتياجات المستشفيات لمواجهة المرحلة الثانية لفيروس كورونا، وكان نصيب المحافظة من الدعم 100 مليون جنيه، وتم شراء مستلزمات عاجلة لـ28 مستشفي على مستوى محافظة الشرقية بـ4 ملايين جنيه، منها ما يتم فتح أجزاء منها للعزل.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أنه شراء أجهزة ومستلزمات من هيئة الشراء الموحد بين أجهزة أشعة مقطعية وأشعات عادية بـ50 مليون جنيه، و46 مليون جنيه لشبكة الغازات في 8 مستشفيات على مستوى المحافظة، وكذا إنشاء خزانات للأكسجين حتى لا يحدث عجز أو نقص أثناء الاستخدام.

وأوضح أن التطوير سيتم العمل عليه خلال الـ3 أشهر المقبلة، وهناك بعض المستشفيات مازالت تحت الإنشاء منها مستشفي فاقوس للحميات وتعطلت منذ عام 1999 وتم البدء في استكمال العمل به، كما تم وضع المواصفات الجديدة للانتهاء منها في أقرب وقت.

وأكد أن المحافظة بها مدينتان صناعيتان كبيرتان وهو ما يستلزم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على العمالة وعدم نقل العدوى ونشرها، وتتضافر آليات العمل بين كل الأجهزة والجهات لمنع حدوث أي خلل في تلك المنظومة: "فيه مجهود كبير جدا بيتم للحفاظ على صحة العاملين".

وأشار إلى أن هناك لجنة تمر على كافة المصانع بشكل يومي للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وللوقوف على مدى الالتزام من العاملين وأصحاب المصانع على مستوى المحافظة.