التعليم العالي: ضبط 200 كيان تعليمي وهمي منذ 2015

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة الضبطية القضائية المشكلة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تتبع وترصد أي شكاوى ترد بشأن وجود أي كيانات تعليمية تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من صحة إجراءاتها والتراخيص الممنوحة لها وكذلك تعقب من يكون كيانا وهميا يسعى لجني الأرباح دون وجه حق من الطلاب.

وأوضح السيد عطا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن لجنة الفلكية القضائية نجحت الفترة الماضية في ضبط 200 كيان تعليمي وهمي منذ عام 2015 حتى الآن، موضحا أن منهم ما تم إحالة المسؤولين عنه للنيابة العامة ومنهم من ضبط غلقه وتشميعه بقرار من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث ومخاطبة الجهات المعنية للمناطق المتواجدة بها الكيان لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها فيما يتعلق بالإغلاق.

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة وتعقب وتابع لحظيا جميع البلاغات الواردة بشأن الكيانات الوهمية للتأكد من صحة البلاغ أو الشكوى، وكذلك متابعة الإعلان المنشورة والمروجة للأكاديميات والكيانات التعليمية للتأكد من صحة أوراقها، وكذلك متابعة نشاط عمل القطاعات التعليمية المختلفة والتأكد من عدم وجود مخلافات.

وناشد السيد عطا، الطلاب الإطلاع على جميع الكيانات والقطاعات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك التواصل مع القنوات الرسمية للوزارة عبر الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.