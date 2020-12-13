اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات بأسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2020 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء 16 يناير 2021 وتنتهي يوم الخميس 4 فبراير، وذلك خلال لقاءه محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم اعتماد مواعيد الامتحانات بناءً على ما انتهت إليه الاجتماعات الدورية لمديري العموم ومديري الادارات التعليمية ومديري إدارات التعليم المختلفة (عام - فني – مجتمعي – تربية خاصة) بعد مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي2021/2020، ومراعاة جميع الكتب الدورية والقرارات والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والامكانيات المتاحة لجميع المدارس، مؤكدًا على وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

من جانبه أوضح محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي والمجتمعي تبدأ في 16 يناير وتنتهي 27 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (عام ومهني) في 30 يناير وتنتهي 4 فبراير، أما امتحانات النقل الإعدادي للصف الأول والثاني (عام ومهني) فتبدأ في 16 يناير وتنتهي في 27 من الشهر نفسه.

وعلى صعيد مدارس "الصم" والنور" تبدأ امتحانات النقل الابتدائي والنقل الإعدادي الصف الأول والثاني في 26 يناير وتنتهي 27 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 30 يناير وتنتهي في 4 فبراير، بينما تبدأ امتحانات النقل الثانوي للصف الأول والثاني في 16 يناير وتنتهي 4 فبراير، وامتحانات النقل التعليم الفني بأنواعه في 16 يناير وتنتهي في 4 فبراير 2021.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات وتحقيق أعلى الدرجات لافتاً إلي أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات.