جامعة بنها تطلق دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية: هدفنا خريج متميز

نظم مركز اللغات الأجنبية بجامعة بنها دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعة بالعبور، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، ومدير مركز اللغات بجامعة بنها، والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.

وقالت "عبدالحق"، إن التعاون يأتي في إطار سياسة الجامعة التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية، حيث يتيح عقد دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب البرامج الخاصة بالعبور، وكذلك المهتمين من خارج الجامعة بمدينة العبور.

من جانبه، أكد الدكتور كريم الدش، أن مقر الجامعة بالعبور سيقوم بتوفير القاعات المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي للبرامج التدريبية التي ينظمها مركز اللغات الأجنبية لخدمة طلاب الجامعة وأهالي مدينة العبور.

وأعلنت جامعة بنها، في وقت سابق، تلقيها موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وتستعرض "الوطن"، مراحل إنشاء الجامعة الجديدة وأبرز المعلومات عنها كالتالي:

الجامعة الأهلية الجديدة مملوكة بالكامل لجامعة بنها الحكومية، وجرى تخصيص مساحة حوالي 40 فدانا من أرض الجامعة بالعبور لإنشائها.

ونجحت جامعة بنها مع بداية العام الدراسي الحالي في إطلاق الدراسة بفرع الجامعة الجديد بمدينة العبور كنواة لإنشاء الجامعة الأهلية، حيث بدأت الدراسة بأول 3 برامج بالفرع الجديد بمصروفات هي: برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي" بكلية الزراعة، وبرنامج الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وبرنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.

يأتي مشروع الجامعة الأهلية بجامعة بنها في العبور إستجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء الجامعات الأهلية على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية فى المدن الجديدة.

وتقدمت الجامعة بملف متكامل لإنشاء الجامعة الأهلية بعد استيفاء جميع ملاحظات اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وانتهت جامعة بنها من جميع الاستعدادات الخاصة بالجامعة الأهلية من حيث الكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيلها وإدارتها بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها.

تضم الجامعة الأهلية كليات وبرامج حديثة وغير نمطية ومرتبطة بسوق العمل ولا تهدف إلى تحقيق الربح، بهدف إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

تضم الجامعة الأهلية، كليات الهندسة التي تضم 7 برامج، وكلية الفنون والتصميم، وكلية إدارة الأعمال، وبعض البرامج الخاصة بالنانو تكنولوجي.