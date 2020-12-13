إيران تبدأ إجراء اختبار لقاحها المحلي ضد كورونا الأسبوع المقبل

أعلنت السلطات الإيرانية أنها ستبدأ الاختبار البشري للقاح الإيراني ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، الأسبوع المقبل، بعد أن تم إصدار الترخيص اللازم له من قبل وزارة الصحة الإيرانية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار محمد مخبر، رئيس اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني، إلى أن الاختبار البشري للقاح ضد فيروس كورونا سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل، وعلى ثلاث مراحل، تستغرق كل مرحلة 28 يوما، وذلك في ظل إصدار الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة الإيرانية.

وقال مخبر: "إن علماء اللجنة التنفيذية واثقون من أننا سننتج أفضل وأسلم لقاح لكورونا في البلاد، وبسبب استخدام فيروس تم قتله، فإن هذا اللقاح لن يشكل أي خطر على أعزاءنا المواطنين".

وأكد المسؤول الإيراني، أنه سيجري اختبار اللقاح في المرحلة الأولى على 56 شخصا، وفي المرحلة الثانية سيتم اختباره على 50 شخصا، فيما سيتم اجراء الاختبار في المرحلة الثالثة على عدد غير محدد.

وأشار مخبر، إلى أن "بإمكاننا عندها، إنتاج هذا اللقاح بشكل واسع، وبعد 3 إلى 4 أشهر من الاختبار البشري، سنصل إلى نقطة تستغني فيها البلاد عن استيراد لقاح كورونا".

وتابع مخبر قائلا: "إننا أمام طوفان هائل من المتطوعين لإجراء الاختبار البشري للقاح عليهم".