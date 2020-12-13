اتحاد الجمعيات الأهلية: وصلنا مرحلة الخطر.. "كل 13 ثانية يولد طفل"

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المشكلة السكانية التي نعاني منها منذ 60 عاما، منذ حكم الرئيس جمال عبدالناصر، مشيرا إلى أننا وصلنا إلى مرحلة خطيرة، حيث وصل معدل النمو السكاني إلى 2.5، في حين وصل النمو الاقتصادي إلى 5.6.

وأضاف رئيس الاتحاد، إلى أنه يأتي مولود كل 13 ثانية، مشيرا إلى أن الحل هو وصول النمو الاقتصادي إلى 3 أضعاف معدل النمو السكاني.

وأكد أن المشكلة السكانية لها 3 أبعاد، تتمثل في تدني الخصائص السكانية وسوء توزيع السكان، وارتفاع المعدل السكاني.

جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

عبدالقوي: الاتحاد يعتبر المظلة للجمعيات الأهلية

وأضاف أن الاتحاد يعتبر المظلة للجمعيات الأهلية، التي تعمل في هذا المجال، حيث شارك من خلال ندوات ولقاءات للتوعية بالقضية السكانية والدعوة لبرامج تنظيم الأسرة، فضلا عن تقديمه الدعم الفني والتقني والمؤسسي للجمعيات العاملة في مجال تنظيم الأسرة سواء تقدم خدمات أو توعية أو تعمل في المشروعات التنموية التي لها علاقة بالقضية السكانية.

وأكد عبدالقوي، أن الجمعيات تعمل على تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المتضررة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهي إما دعمًا نقديًا في صورة مبالغ مالية أو عينيًا في صورة أغذية أو مستلزمات طبية أو مساعدات أخرى تحتاجها الأسر كلا في نطاق محافظاته، كما أن الجمعيات ستقوم أيضا بتمويل عدد المشروعات بالتعاون مع بعض الوزارات سواء من خلالها مباشرة أو عن طريق حصولها على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير فرص عمل للمتضررين من جائحة كورونا، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أنه سيتم تدريب بعض العمالة أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، حيث من المستهدف تشغيل العمالة غير المنتظمة بشكل عام وليس شريحة معينة، بالإضافة إلى أن مستشفيات الجمعيات الأهلية جاهزة بافضل الأجهزة إذا طالب منها التدخل والمساعدة.