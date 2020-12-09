رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: مصر لن تقضي على الفساد بين عشية وضحاها

تقدم الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير اللواء أركان حرب حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية لدوره الهيئة في مكافحة الفساد.

ولفت، خلال مشاركته في احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، إلى إشادة المؤسسات الدولية بتجربة الدولة المصرية في مكافحة الفساد، خصوصا ما نصت عليه الدستور بشأن مكافحة الدولة للفساد والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من المؤسسات المعنية.

وقال "عبدالقوي" إنه إيمانا من الرئيس السيسي بالخطر الداهم الذي قد يسببه الفساد فقد سارع بأن يكون أول استحقاق د\ستوري هو إطلاق الخطة الوطنية أو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تضمنت مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وأضاف أنه وبناء على ذلك تم تشكيل اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة رئيس الاتحاد العام ومشاركة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال "عبدالقوي" إن مصر ليست بمنأى عن الفساد وهي دولة من دول العالم لن تستطيع القضاء على الفساد بين عشية وضحاها وكان لزاما إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019 – 2020، وخصصت جانبا عن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمكافحة الفساد كعقد الدورات التوعوية، إلى جانب إلزام منظمات المجتمع المدني بإعلان مصادر تمويلها. وقال إن العمل الإهلي الآن يعيش أزهى عصوره، فهناك دعم لمنظومة العمل الأهلي من قبل الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلق منذ قليل مؤتمر فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويقدمه الإعلامي شريف فؤاد.

ويأتي انعقاد المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد المقرر من قبل الأمم المتحدة في يوم التاسع من ديسمبر كل عام. وتنظم هيئة الرقابة الإدارية المؤتمر باعتبارها ممثل الدولة في ملف مكافحة الفساد، حيث تحنفل الهيئة بهذا اليوم.

وبدأ برنامج الاحتفال في الثامنة صباجا بماراثون للدرجات الهوائية من أمام المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية بشترع النزهة، طريق النصر، ستاد القاهرة.

كما من المقرر أن يتم توقيع اتفاق بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويبدأ الاحتفال فعليا بفيلم تسجيلي حول جهود الدولة المصرية في التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، ثم تتوالى كلمات المدعوين لاحقا وصولا إلى رئيس الوزراء، كما يتحلل الكلمات فيلم تسجيلي عن جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد.